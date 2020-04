Wie krisenfest ist der regionale Einzelhandel? : Die letzte große Stunde der Dorfläden?

Damals war die Welt noch in Ordnung: Tina Theis und ihre Mitarbeiterin Mona Bulisch mussten vor der Corona-Krise noch keinen Abstand halten und kein Plexiglas trennte sie in ihrem Dorfladen vom Kunden. Foto: Frank Auffenberg

Dudeldorf/densborn Dorfläden haben es seit jeher schwierig mit Supermärkten zu konkurrieren. In Corona-Zeiten werden sie für die Bürger nun zwar einereits immer wichtiger. Anderseits könnte das Virus die Inhaber aber auch ruinieren.

Daniel Klotz schneidet gerade Wurst, als es im Laden klingelt. Ein Herr mittleren Alters tritt ein. „Die Zeitung?“, fragt Klotz. „Die Zeitung“, bestätigt der Kunde. Der Verkäufer geht ins Lager und drückt ihm das Blatt in die Hand. „Der bringt seiner Mutter eine Zeitschrift mit“, weiß der Inhaber.

So läuft das noch in Dudeldorf. Daniel Klotz kennt fast jeden seiner Kunden im Dorfladen persönlich. Es gebe bestimmt 30 bis 40 Artikel, die er nur führe, weil ein spezieller Käufer sie haben möchte.

150 Kunden kaufen am Tag hier ein, derzeit wegen der Corona-Krise vielleicht ein paar mehr. Dennoch: Man kennt sich. Mancher kommt nicht nur für das Päckchen Milch vorbei, sondern auch zum Plausch.

Gewerbevereine appellieren an Kunden

Kostenpflichtiger Inhalt: Handel in der Vulkaneifel

Kostenpflichtiger Inhalt: Handel in der Vulkaneifel : Gewerbevereine appellieren an Kunden

Das gibt es nur noch selten. Dorfläden als soziale Treffpunkte, wie in Dudeldorf, erscheinen wie Relikte aus vergangenen Zeiten. Aus Tagen, evor die Supermärkte die Tante-Emma-Läden verdrängten. Es wirkt, als wären die Uhren in einem früheren Jahrzehnt stehengeblieben. Zurückdrehen aber lassen sie sich leider nicht. Denn auch Klotz und seine Freundin Daniela Schinhofen sehen sich derzeit einer sehr aktuellen Krise gegenüber: dem Ausbruch des Corona-Virus. Verkauft wird nur noch mit Handschuhen, kassiert hinter Plexiglas. Wer reinkommt in das kleine Geschäft, muss sich die Hände desinfizieren. Gerne, sagt Klotz, würde er auch mit Mundschutz arbeiten. Doch der sei schwer zu bekommen.