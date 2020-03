Wirtschaft : Die meisten Banken bleiben in der Eifel noch geöffnet

Bitburg-Prüm/Vulkaneifel Das Coronavirus hat das öffentliche Leben fest im Griff. Restaurants, Bars, und viele Einzelhändler – alles, was nicht essentiell ist, bleibt vorerst dicht.

Anders hantiert es die Volksbank RheinAhrEifel, die auch in der Vulkaneifel aktiv ist und vorerst alle Geschäftsstellen mit Ausnahme der Filiale in Daun schließt. Davon betroffen sind die Häuser in Kelberg und Gillenfeld. Die Selbstbedienungsschalter in Gunderath, Oberstadtfeld, Uersfeld und auch in den beiden geschlossenen Filialen stehen weiterhin zur Verfügung. „Alle Geschäftsstellen, auch die vorübergehend geschlossenen, sind telefonisch erreichbar. “, erklärt ein Sprecher der Volksbank auf deren Internetseite. Die Spardabank Südwest schließt ebenfalls einige Filialen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Davon ist die Filiale in Bitburg allerdings nicht betroffen.