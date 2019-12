Schulen : Vom Gras ins Glas

Bleialf Die Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft (Milag) hat in der Bleialfer Realschule plus rund ums weiße Gold und die zugehörigen Berufe informiert.

Die hölzerne Kuh mit dem Gummieuter hat es den Schülern angetan. Hier darf um die Wette gemolken werden, statt Milch kommt Wasser aus den Zitzen. Spaß macht das dennoch. Max Backes und Manuel Wio aus der 8a zapfen, was das Euter hergibt – anscheinend haben sie Erfahrung. Aber von wegen: „Nein, wir haben keine Landwirtschaft“, sagen Max und Manuel, beide 13 Jahre alt. „Unser Nachbar hat einen Hof“, ergänzt Manuel, „aber eine Melkmaschine.“ Beide können sie sich nicht vorstellen, einen landwirtschaftlichen Beruf zu ergreifen, finden aber, dass der Info-Tag an ihrer Schule interessant sei.

„Wir veranstalten alle zwei Jahre eine Berufsinformationsmesse, dieser Informationstag findet außer der Reihe statt“, sagt Ursula Schaffer, an der Bleialfer Schule für die pädagogische Koordination zuständig.

Die Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz (Milag) vertritt die die Interessen ihrer vielen Mitglieder. Dazu gehört neben den bäuerlichen Vereinigungen, dem Genossenschaftsverband, dem Landeskontrollverband, dem Fachverband Westdeutscher Milchwirtschaftler und der Landwirtschaftskammer auch die Verbraucherzentrale. Hauptaufgabe sind Öffentlichkeitsarbeit und Verbraucherberatung zu Milch und Milchprodukten und die Unterstützung der Milchbauern. Die Umsetzung erfolgt durch Vorträge, Projekte und gezielte Aktionen und richtet sich an Verbraucher, Schulen, Kitas und Multiplikatoren. Quelle: Milag

Für den Besuch der Milag hatte sich Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau und Vorsitzender der Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft persönlich eingesetzt. Bei einem Besuch der Realschule in diesem Jahr war er vom Engagement der Schüler und Lehrer so angetan, dass er spontan einen Aktionstag rund um die Milch versprach.

Die Milag hat sich für diesen Tag Partner mit ins Boot geholt, die an ihren Ständen Informationen zu allen Aspekten der Milch bieten und an „grünen Berufen“ interessierte Schüler beraten. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) erklärt den Weg der Milch vom „Gras ins Glas“, Roman Winterkamp, Auszubildender bei der Pronsfelder Molkerei von Arla Foods Deutschland hat Infos zu den vielfältigen Berufsausbildungen im Unternehmen, der Milchviehhalter, und Rindfleischproduzent Andreas Meyers aus Üttfeld gibt Auskunft über das Leben und Arbeiten in seinem Betrieb.