Natur und Ernährung : Auf zur mobilen Presse:  Saft aus eigenen Äpfeln

Üxheim/Prüm/Irrel Die mobile Saftpresse ist in ihre Saison gestartet, obwohl im Vergleich zum Vorjahr die Apfel- und Obsternte in diesem Jahr schwach ausfällt. Das Prinzip ist einfach: Man bringt sein Obst zur Presse, dort wird es gewaschen, gepresst, pasteurisiert und abgefüllt.

Die nächsten Termine sind am Samstag, 28. September, und am Samstag, 5. Oktober, in der Holzhalle in der Kirchstraße in Üxheim; am Samstag, 12. Oktober, in Prüm auf dem Parkplatz hinter dem Konvikt, am Samstag, 19. Oktober, beim Apfelfest in Irrel (Auf dem Werth/ Parkplatz neben der Prüm), am Sonntag, 20. Oktober, in Daun-Rengen (Am alten Backes) und am Sonntag, 27. Oktober, nochmal in der Holzhalle in Üxheim.