Mit Hilfe des Landes : Damit sie auch einer Jahrhundertflut standhält: Brücke in Bausert wird erneuert

Damit sie auch einer Jahrhundertflut standhält: Brücke in Bausert wird erneuert

Baustert Die Mühlgrabenbrücke in Baustert wird erneuert. Wir erklären, was geplant ist, und welche Auswirkungen das für Autofahrer haben wird.

(ct) Die kommunalen Brücken modernisieren und fit für die Zukunft machen: Das will die Landesregierung nach eigener Aussage erreichen. „Davon profitiert auch der Eifelkreis“, teilt Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) jetzt mit. Genau meint sie damit in diesem Fall die Mühlgrabenbrücke in Baustert. Diese Bruchsteingewölberücke, die über den Mühlbach führt, soll durch einen zeitgemäßen Neubau ersetzt werden.