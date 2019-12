Konzert : Biesdorfer Schüler laden zum Adventskonzert

Biesdorf (red) Die musischen Arbeitsgemeinschaften des Privaten St.-Josef-Gymnasiums laden zum Adventskonzert in Biesdorf ein. Das Adventskonzert findet am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der Klosterkirche statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken