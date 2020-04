Infrastruktur : Die nette Toilette gibt’s jetzt auch in Prüm

Prüm 20 Betriebe öffnen ihr stilles Örtchen Bürgern und Gästen der Stadt. Zu finden sind sie über eine App oder mittels eines Flyers. Ein Aufkleber an der Tür macht deutlich, wo man das kostenlose Angebot findet.

Der Aufkleber an der Tür zeigt ein Lachgesicht auf rotem Grund und dazu den Schriftzug: „Hier finden Sie eine nette Toilette“. Damit ist klar, wo man unkompliziert in Prüm ein stilles Örtchen aufsuchen kann, wenn es pressiert. 20 Betriebe machen mit bei der Aktion „Die nette Toilette“. Zu finden sind sie per App (die nette Toilette), die man sich auf sein Handy laden kann oder auf einem Flyer, den es beim Bürgermeiser Johannes Reuschen oder in der Touristinformation Prümer Land im Haus des Gastes gibt.