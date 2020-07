Freizeit : Ein Wiedersehen mit Winnetou

Im Dudeldorfer Burggarten sitzen und Filme schauen: Das können Besucher des Oper-Air-Kinos noch an vier Abenden in dieser Saison. Foto: tv/Markus Angel

Dudeldorf Die Open-Air-Kino-Saison in Dudeldorf hat begonnen. Noch vier Vorstellungen stehen an.

(ang) Für viele Zuhausegebliebenen ist seit Donnerstagabend der Urlaub gerettet, denn die Burg Dudeldorf hat ihr Open-Air–Kino-Programm für diesen Sommer im Burghof gestartet. Auftakt der Open-Air-Kino-Reihe bildete ein Klassiker von Karl May, „Der Schatz im Silbersee“, in einer deutlich überarbeiteten, restaurierten Fassung. Zahlreiche Fans von Old Shatterhand und Winnetou hatten sich am Abend zum Start der Kino-Reihe im schönen Ambiente des Burggartens in Dudeldorf eingefunden.