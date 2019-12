Bettingen/Bollendorf/Mettendorf/Waxweiler : Die Orts-Chefs zur Schließung der KSK-Filialen in Bettingen, Bollendorf, Mettendorf, Waxweiler

Bettingen/Bollendorf/Mettendorf/Waxweiler (de) Egal, ob Bäcker, Lebensmittelladen, Post oder Bank: Verliert ein Ort ein Geschäft, schreit keiner Hurra. „Was einmal weg ist, kommt selten wieder zurück“, sagt der Bettinger Ortsbürgermeister Jürgen Holbach.

Allerdings äußert Holbach auch Verständnis: „Die Filiale in Bettingen war noch zwei Tage auf und wurde tatsächlich nicht so viel genutzt.“ Aus seiner Sicht ist wichtig, dass der Geldautomat bleibt. „Wir haben ja die Seniorenresidenz, noch Gastronomie im Ort und Anfang des Jahres eröffnet ja auch der neue Netto-Markt.“ Der Geldautomat, so werde derzeit geplant, solle dann im neuen Supermarkt integriert werden.

Auch in Waxweiler hält sich die Begeisterung in Grenzen: „Es ist halt wieder ein Stück, das dem Dorf genommen wird“, sagt Orts-Chef Manfred Groben, der in den Filialschließungen „eine Schwächung des ländlichen Raumes“ sieht. Er sagt: „Man gewinnt den Eindruck, dass die Eifel abgekoppelt wird von den Annehmlichkeiten, wie sie Großstädte haben. Das beginnt beim öffentlichen Nahverkehr, geht über viele Infrastruktureinrichtungen und wer weiß, was als nächstes kommt.“ Aber als Ortsgemeinde habe man leider keinen Einfluss auf solche Entscheidungen.