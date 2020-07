Infos zu Einbruchsschutz und Betrugsmaschen : Die Polizei kommt vorbei: Beratung im Prümer Land

Prüm/Olzheim/Bleialf/Schönecken (red) Sie wissen jede Menge zu den Themen Einbruch und Betrug und können helfen: die Fachberater des Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Trier.

Daher sind sie am Dienstag, 28. Juli, von 10 bis 15 Uhr, in mehreren Orten rund um Prüm unterwegs, um den Tipps zum besseren Schutz vor Einbruch und Call-Center-Betrug zu geben, Hausbesitzer zu informieren und Fragen zu beantworten. Die uniformierten Beamten gehen unter anderem durch Wohngebiete in Prüm, Olzheim, Bleialf und Schönecken und suchen gezielt Kontakt zu den Menschen, die dort wohnen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Präventionskampagne liegt in der Aufklärung über den sogenannten Call-Center-Betrug (CCB). Bei dieser zuletzt vermehrt auftretenden Masche rufen kommunikativ sehr versierte Betrüger potentielle Opfer, meist ältere Menschen, an und beschreiben verschiedene Lebenssachverhalte, um an das hart ersparte Geld der Leute zu gelangen. Die Täter sitzen dabei meist in Call-Centern im Ausland und rufen bundesweit wahllos Menschen an. Leider kommen sie viel zu oft an ihr Ziel und gelangen an das Ersparte.