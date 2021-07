Kriminalität : Unbekannte stehlen zwei Kinderräder

Kyllburg (red) Wie die Polizei mitteilte, sind in der Nacht vom Samstag, 3. Juli, auf Sonntag, 4.Juli, in der Oberkailer Straße in Kyllburg zwei Kinderfahrräder gestohlen worden. Ein Fahrrad ist von der Marke Rex in den Farben Grau/Grün-Gelb.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken