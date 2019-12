Winterspaß : Auf der Prümer Eisbahn können die ersten Proberunden gedreht werden

Sterne, Eisbahn, Budenzauber: Sabine Klöckner (links) und Daniele Haas vom Gewerbeverein am Hahnplatz, wo gerade alles aufgebaut wird. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Die Prümer Eisbahn steht, das Weihnachts-Gewinnspiel läuft. Und wer will, kann schon heute die Schlittschuhe umschnallen.

Mehr Stimmung, mehr Sterne: Die Adventszeit ist da, die Prümer begannen sie wie immer mit dem bewegenden Konzert der Musikvereins-Bläser am vergangenen Samstag vor vielen Zuhörern (der TV berichtete).

Und jetzt geht es weiter, wenn auch nicht ganz so besinnlich: Am Freitag, 6. Dezember, eröffnen der Gewerbeverein und die Initiatorinnen Sabine Klöckner und Daniele Haas (die Vereinsvorsitzende) wieder die Kunsteisbahn, die sie im vorigen Jahr dort erstmals aufbauen ließen.

Daniele Haas hat aber noch einen Tipp: Denn wer Lust hat, kann die Bahn bereits am heutigen Donnerstag ausprobieren, von 14 Uhr an ist sie, wenn auch inoffiziell, bereits in Betrieb.