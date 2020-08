Brandschutz : Die Prümer Feuermelder passen auf

Prüm Weil das Regino-Gymnasium und das St.-Joseph-Krankenhaus zurzeit keinen ausreichenden Brandschutz haben, werden die Gebäude nun durch ständige Kontrollen gesichert.

Auf den ersten Blick erscheine das mit den Brandwachen vielleicht etwas exotisch, sagt er, aber diese Lösung diene auch nur zur Überbrückung. In seinen Augen wäre es wenig sinnvoll gewesen, für das eine Jahr eine Brandschutzmeldeanlage einzubauen, die ohnehin Teil der Gesamtsanierung sein wird. „Wenn wir aus dem Exil zurückkommen in ein wunderschön saniertes Abteigebäude, ist der fehlende Brandschutz kein Thema mehr“, sagt der Schulleiter.

So exotisch übrigens ist das mit den Brandwachen gar nicht – zumindest in Prüm. Seit etwa einem Jahr gibt es die auch im St.-Joseph-Krankenhaus auf dem Kalvarienberg. Auch dort soll die Brandmeldeanlage auf den aktuellen Stand gebracht werden. „So lange das nicht der Fall ist, lassen wir das Haus überwachen“, sagt Joachim Krekel, Geschäftsführer des Krankenhauses.

Das Prümer Krankenhaus und das Regino-Gymnasium sind derzeit die einzigen öffentlichen Gebäude im Eifelkreis Bitburg-Prüm, in denen Brandwachen eingesetzt werden, teilt die Kreisverwaltung auf TV-Anfrage mit. Erfahrungen mit dieser Art der Überwachung habe die Kreisverwaltung aber bereits in der Vergangenheit gesammelt. So zum Beispiel bei der ehemaligen „Commissary“ in Bitburg, die vom DRK-Kreisverband als Corona-Sichtungsstelle genutzt wurde.