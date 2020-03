Spende : Die Prümer „Hoahner-Damen“ halten Wort

Die Prümer „Hoahner-Damen“ halten Wort. Foto: TV/privat

Prüm (fpl) Die Prümer Möhnen vom „Hoahner-Club“ haben ihr Wort gehalten: An Weiberdonnerstag sammelten sie, wo immer sie hinkamen, Geld für den Trierer Verein Nestwärme. Und nahmen auch an dessen Protestmarsch in der Moselstadt für die Unterstützung schwerkranker Kinder teil.



