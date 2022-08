Prümer Kirmes : Mit Fassanstich – und mit Feuerwerk

Prüm Entscheidung in letzter Sekunde: Nach langem Hadern und einem zwischenzeitlichen Rückzieher wollen die Prümer ihr Kirmesfeuerwerk am Montag doch steigen lassen. Auf jeden Fall werden ausreichend Aufpasser dabei sein.

Sogar eine Drohne überwacht den Stadtkern, falls irgendwo ein Funke weiterglüht. Außerdem im Angebot: Trödelmarkt, am Samstagabend spielen gegen 21 Uhr „Firlefanz“ auf der Bühne am Hahnplatz, am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr der Musikverein, am Montag gibt’s vergünstigte Familienpreise auf den Fahrgeschäften.