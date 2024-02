Ärztliche Versorgung auf dem Land Bitburger Radiologen sehen die Region bestens versorgt

Bitburg-Prüm · Nirgendwo in Deutschland bekommt man so schnell einen Termin beim Radiologen wie im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das sagen die beiden Fachärzte aus Bitburg, die deshalb keinen Bedarf für eine weitere Praxis in Prüm sehen. Ob diese dennoch zugelassen wird, entscheidet nun der Berufungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz.

06.02.2024 , 16:05 Uhr

Yaron Gordon (links) und Dirk Fabricius leiten eine radiologische Gemeinschaftspraxis in Bitburg. Foto: tautges marketing

Von Stefanie Glandien Redakteurin Lokales

Die Region ist, was den Fachbereich Radiologie betrifft, gut versorgt. Alle Kassensitze sind besetzt. „In ganz Rheinland-Pfalz gibt es keinen offenen radiologischen Bezirk“, sagt Dr. Dirk Fabricius, der zusammen mit seinem Kollegen Dr. Yaron Gordon in Bitburg eine radiologische Praxis betreibt.