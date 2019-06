Raiffeisenbank Westeifel : Neue Gesichter und gute Zahlen

Der Vorstand ehrte Mitglieder, die seit 50 Jahren in der Genossenschaft aktiv sind. Foto: Frank Auffenberg

Schönecken Die Raiffeisenbank Westeifel hat bei ihrer Generalversammlung in Schönecken ihren Geschäftsbericht vorgelegt. Die Kundeneinlagen übertreffen die Erwartungen. Mit einem verjüngten Vorstand blickt man zuversichtlich in die Zukunft.

Die Zahlen sind gut, die Kunden halten die Treue und auch für die Zukunft ist die Raiffeisenbank (RaiBa) Westeifel gewappnet. Bei der Generalversammlung haben sich 224 stimmberechtigte Mitglieder im Schönecker Forum im Flecken davon überzeugt, dass Aufsichtsrat, und Vorstand die genossenschaftliche Bank ganz in ihrem Sinne führen. Doch nicht der Geschäftsbericht stimmte neugierig, auch der anstehende Generationenwechsel in Vorstand und Aufsichtsrat wurde gespannt erwartet.

„Wir läuten mit der heutigen Versammlung eine neue Ära in der Geschichte der Raiffeisenbank Westeifel ein“, sagte Klaus Peters vom Vorstand der Bank. Für manche die derzeit noch in der Verantwortung stünden, sei diese Versammlung die letzte.

Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Westeifel ist um 3,2 Prozent zum Vorjahr auf 444,7 Millionen Euro gestiegen. Die Eigenmittel der Bank stiegen um 5,6 Prozent auf 49,7 Millionen Euro. Das Kundenkreditvolumen liegt aktuell bei 356,3 Millionen Euro – eine Steigerung um 2,7 Prozent. Die Kundeneinlagen liegen bei 320,9 Millionen Euro und stiegen damit um 5,1 Prozent an – erwartet war ein Prozent. Zum Jahreswechsel waren 101 Mitarbeiter bei der Bank angestellt (61 Frauen, 40 Männer) – davon acht Auszubildende. Sie bearbeiten rund 52000 Kundenkonten.

„Mein Kollege Franz-Rolf Hermes wird am 31. Dezember 2019 aus dem Vorstand in den wohlverdienten Ruhestand wechseln“, erklärte Peters. Sein Nachfolger, Mark Kaffenberger, werde seine Arbeit als neuer Vorstandskollege zum 1. Juli aufnehmen und sich zum Ende der Veranstaltung kurz vorstellen. Die Stelle, die nun der 39-jährige Odenwälder besetzt, wurde bewusst extern ausgeschrieben. Bevor Kaffenberger erstmals das Plenum begrüßen durfte, standen also erstmal Zahlen auf dem Programm (siehe Info).