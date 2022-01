Bildung : Realschule plus in Bleialf öffnet ihre Türen für Grundschüler und Eltern

Realschule plus in Bleialf öffnet ihre Türen für Grundschüler und Eltern

Bleialf (red) Viertklässler und ihre Eltern konnten die Realschule plus Bleialf bei Einzelführungen kennenlernen.

Die Familien nahmen das Angebot gerne an, informierten sich und stellten Fragen. Am Ende des Rundgangs konnten sie mit der Schulleitung in der Mensa sprechen.