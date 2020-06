Lichtenborn/Arzfeld Eine kleine Gruppe aus Menschen und Hunden durchstreift jedes Jahr ungemähte Wiesen der Bauern auf der Suche nach Rehkitzen, damit diese nicht unter die Mähmaschinen geraten. Ein zeitaufwendiges Ehrenamt, dass für alle Beteiligten einfacher sein könnte.

Daher setzen sie sich dafür ein, dass die im Frühjahr kurz vor der ersten Mahd der Wiesen geborenen Kitze nicht sterben müssen. Topi erklärt: „Unglücklicherweise fällt die Geburt der Rehe mit der ersten Mahd im Frühjahr zusammen. In der Zeit von Anfang Mai bis Ende Juni sind wir also auf den Wiesen unterwegs und suchen sie nach Rehen ab.“

Bei der Suche helfen der Gruppe um den Hundetrainer Raoul Topi besonders geschulte Hunde, die die Kitze aufspüren können. Ohne die Vierbeiner ginge es nicht, zumindest nicht mit der Anzahl an Menschen, die sich dabei engagieren. Der Hundetrainer erklärt: „Man könnte auch mit einer Menschenkette durch die Felder gehen, aber so viele sind wir nicht, dass wir alle Kitze dann auch erwischen.“ Man könne einen Meter entfernt stehen und das Kitz im Gras nicht entdecken. Gesucht wird also, indem im Zickzack-Kurs und gegen den Wind durchs Feld gestreift wird. „So ist es relativ effizient, weil unsere Hunde die Witterung gut aufnehmen können“, sagt Topi.

Sorge, dass die Kitze weglaufen, brauchen die Sucher nicht haben, denn das ist eigentlich das gesamte Problem. Den Jungtieren fehlt der Fluchtinstinkt völlig. „Wenn Kitze Angst haben, dann machen sie sich so flach und klein wie möglich und erstarren regelrecht. Sie laufen dann auch nicht vor einer Mähmaschine davon.“ Damit das Muttertier das Kitz auch wieder annimmt, fassen die Helfer das Tier so wenig an wie möglich. Mit Handschuhen und Grasbüscheln heben sie die kleinen Geschöpfe hoch und setzen sie in eine Obstkiste und tragen sie dann an den Rand der Wiese.