Streuobst : Die Renaissance der Obstbäume

Irrel Streuobstwiesen prägen das Bild in der Südeifel. Damit das so bleibt, gibt es ein Förderprogramm der Naturparke Nord- und Südeifel, das Besitzer dieser Flächen bei Pflege und Neuanpflanzung unterstützt.

Goldparmäne, Kaiser Wilhelm, Nimmermür, Luxemburger Triumpf oder schlicht Wiesenapfel, hinter diesen teilweise blumigen Namen stecken Apfelsorten, die auf Streuobstwiesen gedeihen. Damit diese und andere Sorten ebenso wie verschiedene Birnen oder Steinobst auch weiterhin in der Eifel wachsen, braucht es Fachwissen und Geld. „Ein Baum braucht Pflege“, sagt auch Dr. Holger Tülp, Streuobstbeauftragter bei den Naturparken Nord- und Südeifel. „Bei guter Pflege kann ein Apfelbaum 100 bis 150 Jahre alt werden, ein Steinobstbaum bis zu 80 Jahren“, sagt der Experte. Wenn man die Gewächse allerdings sich selbst überlasse, ist ihnen kein langes Leben und damit auch wenig Ertrag vergönnt. Dann könne ein Baum schon in einem Viertel der Zeit vergreisen und sterben. Es geht also darum, die Bäume fachgerecht zu pflegen und zu schneiden und junge Bäume zu pflanzen. Hier setzt das Förderprogramm an, das das Streuobstbüro den Besitzern und Pächtern der wertvollen Flächen anbietet.