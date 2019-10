Info

Das älteste Gewerbe der Welt hat in der Eifel eine Tradition. In den wilden 1950er- und 60er-Jahren soll es allein in Bitburg mehr als 20 Rotlichtbetriebe gegeben haben. Dass das Geschäft mit der käuflichen Liebe in der Gegend derart florierte, hatte mit der Lage zu tun. Weder aus Holland, noch aus Belgien oder Luxemburg hat man es weit in die Kleinstadt. Nicht zu vergessen: die Tausenden Amerikaner, die hier stationiert waren.

Doch die Wirtschaftskrise hat seinerzeit auch das horizontale Gewerbe getroffen. Bars mussten schließen, Billig-Clubs kamen auf, die den kleinen Nachtlokalen die Freiern streitig machten. Hinzukam die Vergüngungssteuer, die immer mehr abgriff.

Den Todesstoß versetzte den meisten Etablissements dann wohl das Prostituiertenschutzgesetz, das Sperrzonen genau dort auswies, wo sich in Bitburg jahrelang die Freier vergnügten. Kein einziges Traditionshaus hat diese Schließungswelle überlebt. Was bleibt ist ein neuer Club im Gewerbegebiet „Auf Merlick“ und die Casablanca Bar in Mötsch, sowie zwei Laufhäuser in Prüm.