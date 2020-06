Giftige Raupen treiben im Eifelkreis wieder ihr Unwesen : Die Rückkehr der haarigen Biester

Bitburg-Prüm Der Eichenprozessionsspinner ist wieder im Ernzener Dinopark aufgetaucht. Im Islek und der Schneifel hingegen ist es den Raupen wohl noch zu kalt.

Jetzt sind die gefährlichen Insekten wieder in der Ernzener Teufelsschlucht aufgetaucht. Vier Bäume sind laut Geschäftsführer Bruno Zwank befallen. Doch der Park tue alles, um auszuschließen, dass Gäste verletzt werden. Bis Herbst werde der Park, schätzt er, eine vierstellige Summe für die Bekämpfung der Schädlinge ausgeben: „Das nehmen wir aber in Kauf.“

Vergangenes Jahr war die Region von den Schädlingen noch überrascht worden. 2018 gab es zwar schon erste Fälle an der Sauer. Stark verbreitet haben sich die Schmetterlingslarven in der Südeifel aber erst im letzten Sommer.

Es zeichnet sich aber bereits ab, dass die wärmeliebenden Falter aufgrund des Klimawandels zu Dauergästen in der Eifel werden. Anfang Mai, und somit noch früher als 2019, wurden die ersten befallenen Bäume in Speicher und Wolsfeld entdeckt (der TV berichtete). In der Töpferstadt haben sich die Larven auf dem Friedhof und nahe der Kita eingesponnen. In Wolsfeld ist das Außengelände der Grundschule betroffen.