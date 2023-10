RuRis Über 5000 Stunden Arbeitszeit: Wie Rentner ein Dorf in der Eifel aufmischen

Eine Wanderung durch Sinspelt mit den RuRis (Rentner und Rentner in spe) verläuft so: „Hier, das Gelände haben wir neu gestrichen.“ „Ach ja, und den Gehweg haben wir neu betoniert, der war schon ziemlich alt.“ „Und all die Blumenbeete an der Straße, die haben wir bepflanzt.“ Im Minutentakt zeigen sie auf eine weitere Neuerung, für die die RuRis verantwortlich sind. Von den wiederkehrenden Aufgaben wie Rasen mähen, Unkraut jäten oder Mülleimer leeren ganz zu schweigen.