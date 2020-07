Straßenbau : Ein Dorf unter Dauerdruck

Orlenbach-Schloßheck Die Sanierung der A 60 zwischen Prüm und Grenze verursacht auch in Schloßheck, ohnehin durch die Nähe zur Arla-Molkerei stark befahren, mehr Verkehr. Und der Ruf nach einer Umgehung wird wieder lauter.

Und noch ein Dorf, in dem auf der Straße mehr Betrieb herrscht, als den Bürgern lieb ist: Nach unserer Berichterstattung über die Arbeiten an der A 60 zwischen Prüm und Grenze zu Belgien und die Umleitung durch mehrere Dörfer in der vorigen Woche hat sich ein weiterer Ortsbürgermeister gemeldet – Matthias Maas, Gemeindechef in Orlenbach.

Jetzt aber, weil der Autobahnverkehr zwischen Prüm und Pronsfeld über die Bundesstraße 410 und dann in Richtung Winterspelt weiter über die Landesstraße 16 geführt werde, kämen noch mehr Autos durchs Dorf, sagt der Bürgermeister. Obwohl es nicht direkt an der Umleitungsstrecke liegt. Aber die Ortskundigen, ergänzt Maas, „die kürzen ab“.

Inzwischen hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein sie erneuern lassen, wie damals angekündigt. Bereits im Bericht vor zwei Jahren war allerdings die seit langer Zeit von Bürgern und Gemeinde geforderte Umgehung ein Thema. Vor allem angesichts von mehr als 4000 Fahrzeugen insgesamt am Tag.

Und so kommt sie jetzt ebenfalls wieder aufs Tapet: „Die Planungen laufen, aber es tut sich nichts in der Richtung“, sagt Maas. „Der Arla ist auch daran gelegen. Aber es passiert einfach nichts.“

Anruf also beim LBM: Ändert sich vielleicht doch absehbar etwas in Sachen Umgehung? Harald Enders, Chef der Behörde in Gerolstein, kann den Schloßheckern kaum Hoffnung machen. Man habe zwar in Zusammenarbeit mit der Arla an einer Umgehungslösung gearbeitet, sie würde etwa 3,5 Millionen Euro kosten.