Brandgefahr und instabile Decken : Grundschule bleibt vorerst geschlossen

Anders als in Speicher, Preist und Spangdahlem liegt die Grundschule Orenhofen nicht in Trägerschaft der Verbandsgemeinde, sondern gehört der Ortsgemeinde. Das ist im Eifelkreis ungewöhnlich, hat aber historische Gründe. Bis zum 7. November 1970 gehörte Orenhofen nämlich zum Landkreis Trier-Saarburg. Und ging erst danach auf den Eifelkreis über. Was durchaus nicht jedem im Dorf gefallen hat. Noch heute ist der Ort gespalten in der Frage, ob man sich zugehörig zur Eifel oder zum Trierer Land fühlt. Liegt die Gemeinde doch genau an der Grenze der Kommunen. Um damals nicht mit allen Traditionen zu brechen und etwas Autonomie zu bewahren, entschloss man sich daher, zumindest die Trägerschaft der Grundschule zu behalten. Diese nicht abzugeben, gehörte damals zum Deal mit Orenhofen. Heute wäre die Gemeinde womöglich froh, die Einrichtung und somit auch die Baulast wieder abgeben zu dürfen.