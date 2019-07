Stadtentwicklung in Bitburg : Die neue Lesevilla – ein Frage des Geschmacks

Bitburg Kaum aufgestellt, sorgt der neue Bücherschrank am Petersplatz für Gesprächsstoff und für Kritik von Geschäftsleuten.

Ursprünglich war die „Villa“ eine in Lila gehaltene Telefonzelle. Die Aktion war von den Bitburger Buchpaten organisiert worden. Die Zelle mit gebrauchten Büchern sollte zum Schmökern am unteren Bereich des Platzes einladen. Die Stadtverwaltung wollte aber einen neuen Bücherschrank mit Glastüren aufstellen, der besser zum neuen Outfit passen sollte. Nun ist das moderne Stück aufgestellt worden am neuen Standort – in der Mitte des Platzes. Und das ist für Nadia van Boxem der strittige Punkt.