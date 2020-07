Hier geht’s voran : Der Bitburger Galerie-Kreisel kommt – unabhängig von der Galerie

Bitburg Die Stadt Bitburg treibt den Bebauungsplan für den Beda-Platz voran. Dort soll der Verkehr neu geordnet werden. Der Galerie-Kreisel kommt – auch ohne Galerie.

(de) Wird aus der Bit-Galerie ein Wohn- und Geschäftshaus? Oder bleibt es bei den Plänen, eine Verkaufsfläche von 7000 Quadratmetern in einem Einkaufszentrum zu schaffen, das die Innenstadt mit dem Beda-Platz als Passage verbindet und zudem mit Markthalle, Kino, Gastronomie und Fitness-Studio Besucher zieht?

Das wirft für die SPD-Stadtratsfraktion mehrere Fragen auf: Ob die Stadt das Verkehrskonzept, den Einbahnring rund um den Beda-Platz, dennoch umsetzen wird, ob das aufwendige Bebauungsplanverfahren samt Mediator überhaupt noch nötig sei und ob die Stadt mit dem Eigentümer des Platzes, der Kreissparkasse, über Parkplätze verhandeln werde, wenn in der Tiefgarage der Galerie eventuell weniger Stellplätze für Kunden gebraucht werden, da eventuell weniger Verkaufsfläche entsteht.

Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufszentrum : Auf dem Weg zum Baurecht in der Corona-Krise - Offene Fragen bei Bitburgs Bit-Galerie

Auf Anfrage der SPD-Fraktionsvorsitzenden stellte Bürgermeister Joachim Kandels dazu in der jüngsten Stadtratssitzung zunächst klar, dass die beiden Projekte Bit-Galerie und Umgestaltung des Beda-Platzes in einem „unmittelbaren Zusammenhang“ stehen. Heißt: Beides wird, wenn dann nur gemeinsam angegangen. Oder anders formuliert: kein neuer Beda-Platz ohne Galerie. Wichtig für Kandels: „Die Investoren haben sich nicht vom Projekt verabschiedet.“ Es herrsche corona-bedingt nur, wie in vielen anderen Bereichen auch, „eine Denkpause“.