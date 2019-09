Soziales : Wenn die letzte Ruhe warten muss

Bestatter Hans Steffen mit Pfarrer Hans-Ulrich Ehinger können das Vorgehen der Behörden nicht verstehen. Foto: Tv/Jan Söfjer

Bitburg Die Angehörigen von Rainer D. konnten seine Beerdigung nicht bezahlen. Die Stadt Bitburg wollte kein Geld vorstrecken. Dafür gibt es viel Kritik.

Einen Monat lang lag der tote Körper von Rainer D. im Kühlhaus. Seine Angehörigen haben offenbar nicht die Mittel für eine Beerdigung. Und so verstreichen die ersten sieben Tage schnell. In dieser Zeit sind Angehörige verpflichtet, sich um die Beerdigung zu kümmern, sonst ist das eine Ordnungswidrigkeit. Die Schwester von D. kümmert sich, kann aber nicht die Kosten tragen. „Ich mache mir Vorwürfe deswegen“, sagte sie am Samstag bei der Trauerfeier, zu der sie mit ihrem Sohn erschienen war. Sie ging von Bestatter zu Bestatter, aber die schickten sie weg.

Zu groß war ihnen das Risiko, auf den Kosten sitzen zu bleiben. Dann kommt die Schwester zum Bitburger Bestatter Hans Steffen. Steffen sagt: „Dann tingelst du als armer Mensch von Bestatter zu Bestatter. Mit tut das auch leid. Ich kann die Leute nicht hängenlassen.“ Er macht die Bestattung, eine Einäscherung, erst einmal auf eigene Kosten. (Der TV berichtete.)

Extra Stellungnahme der Stadt Bitburg Die Stadt Bitburg wehrt sich in einer Stellungnahme gegen die Vorwürfe, dass sie kein Geld für Begräbnisse vorschießen wolle und sieht sich zu Unrecht verunglimpft und beschimpft: „Verdrehung von Tatsachen führt zu Verunglimpfungen gegen die Stadt Bitburg. Erneut wurden über verschiedene Medien und insbesondere bei Facebook Aussagen verbreitet und Sachverhalte verdreht, so dass es zu Verunglimpfungen, Beschimpfungen und üblen Unterstellungen gegen die Stadt Bitburg und ihre Verwaltung kam. Im konkreten Fall ging es um die Bestattung eines Verstorbenen, die angeblich wegen des Fehlverhaltens der Verwaltung nicht gesetzeskonform ausgeführt werden konnte. Das ist nicht der Fall und wurde dementsprechend völlig falsch dargestellt. Das Ordnungsamt der Stadt Bitburg ist nur dann zuständig, wenn ein Verstorbener keine Angehörigen bzw. keinen Bestattungspflichtigen hat. Im vorliegenden Fall hatte der Verstorbene eine Schwester, die einen Bestatter mit der Bestattung beauftragte. Dieser nahm den Auftrag an und holte den Leichnam auch ab. Das Ordnungsamt hatte also keine Veranlassung, tätig zu werden. Warum der Bestatter den Auftrag nicht weiter ausführte und den Leichnam weiter verwahrte, kann seitens der Stadtverwaltung nicht beantwortet werden. Hier liegt auf jeden Fall ein Verstoß gegen das Bestattungsgesetz vor, das eine Bestattung bzw. eine Einäscherung innerhalb von sieben Tagen vorschreibt. Das hätte der Bestatter wissen müssen. Ist ein Angehöriger finanziell nicht in der Lage, die Kosten für die Bestattung zu tragen, gibt das Sozialgesetzbuch die Möglichkeit, einen Zuschuss zu beantragen. Für die entsprechenden Anträge ist die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zuständig, nicht die Stadtverwaltung. Im vorliegenden Fall hätte die Schwester des Verstorbenen also einen Zuschuss zu den Bestattungskosten beim Kreissozialamt beantragen können. Gerade im Bestattungswesen gibt es seitens des Gesetzgebers klare Regeln, um zu gewährleisten, dass jeder Verstorbene in Würde bestattet wird. Wenn sich alle daran halten, ist dies auch gewährleistet.“

Es ist bereits der dritte Fall dieser Art in diesem Jahr, sagt Steffen. Nur bei ihm. Bis vor einem halben Jahr habe die Stadt in solchen Fällen die Kosten vorgestreckt, nun aber nicht mehr, sagt Steffen. Die Rechtslage sieht so aus, dass das Ordnungsamt die Kosten übernimmt, wenn es keine Angehörigen gibt. Gibt es welche und sind diese mittellos, können sie sich an das Sozialamt wenden. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben 2018 insgesamt 28 Menschen eine Übernahme der Kosten beantragt. 24 Anträge wurden bewilligt. Rund 1300 Euro zahlte die Verwaltung im Schnitt pro Fall. Aber so eine Prüfung kann dauern. Die Praxis selber habe ich nicht geändert, sagt das Ordnungsamt. Aber wie kann dann ein Mensch einen Monat nach seinem Tod noch nicht bestattet sein?

Derweil berechnet die Stadt 28 Euro Gebühren pro Tag für das Kühlhaus. „Jeder muss im Trauerfall sicher sein können, das sein Angehöriger in einer angemessen Frist und vor allen Dingen würdevoll bestattet wird“, sagt Steffen. Man könne nicht Monate lang auf eine Kostenzusage warten. „Die Würde eines Menschen ist auch nach dem Tod vom Staat zu wahren.“

Am Samstag war nun endlich die Trauerfeier für D. auf dem Bitburger Friedhof Kolmeshöh. D. wurde 58 Jahre alt. Er war lange krank gewesen und wurde in einem Altenheim in Bitburg gepflegt. Eine Gruppe von Mitarbeitern des Heims ist zur Trauerfeier gekommen.

Rund 40 Personen waren insgesamt dort. Steffen hat öffentlich eingeladen, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. Die Frauen aus dem Altenheim sind empört. Eine sagt: „Das es so etwas in unserem Land gibt, das ist menschenunwürdig.“ Eine andere sagt: „Die Stadt Bitburg soll sich schämen.“ Der Bitburger Bürgermeister Joachim Kandels wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Der evangelische Pfarrer Hans-Ulrich Ehinger sagt: „Die Stadt muss darauf eine Antwort finden. Man kann nicht jemanden für Wochen und Monate in den Kühlraum legen.“