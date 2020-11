Kostenpflichtiger Inhalt: Initiative will Ansiedlung von Medizinern vorantreiben : Dringend gesucht: Arzt und Ärztin

Die drei Herren wollen aktiv auf Arztsuche für Speicher und die Verbandsgemeinde gehen, v.l. Martin Bauer, Frank Gödert und Frank Heckenbach. Der Stadtrat unterstützt sie. Foto: Christina Bents

Speicher In der Stadt Speicher praktizieren aktuell drei Hausärzte und zwei Fachärzte. In den kommenden Jahren werden mindestens drei bis vier in den Ruhestand gehen. Eine Arbeitsgemeinschaft Ärzteversorgung will bei der Suche nach neuen Medizinern mit Gesprächen, Flyern und Kontakt zu Unis helfen.