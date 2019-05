Feuchttücher verstopfen Kanal : Die Stadtwerke haben den Kanal voll

Feuchttücher im Kanal in Bitburg. Foto: Stadtwerke Bitburg

Bitburg So geht es für Bitburgs Stadtwerke-Chef Bernd Goeblet nicht weiter. Vier bis acht Mal im Monat müssen seine Mitarbeiter ausrücken, weil wieder eine Pumpe verstopft ist. Der Grund: Feuchttücher, die in der Toilette entsorgt wurden.

Appetitlich ist das hier nicht. Aber es muss sein. Die Stadtwerke Bitburg haben den Kanal voll – im wahrsten wie auch übertragenen Sinne. Die Sache mit den Feuchttüchern, die einfach in die Toilette geworfen werden, kann so nicht weitergehen.

Hergestellt aus Stoffen, die nicht reißen, lösen sich die Tücher eben auch im Abwassersystem nicht einfach in Wohlgefallen auf. Im Gegenteil, wie Bernd Goeblet, Leiter der Bitburger Stadtwerke, erklärt: „Die verfangen sich in unseren Pumpen und blockieren das ganze System.“ Da kommt ein Tüchlein zum nächsten. Ergebnis: Lange, verfilzte und zähe Stränge belasten die Pumpen und bringen sie schließlich zum Stillstand.

Info Kosmetik, Babyhygiene oder Haushaltsreinigung Nach Schlegel & Partner „Your Market Insighters“ verteilt sich der globale Feuchttücher-Markt wie folgt: Baby-Feuchttücher: 42 Prozent Reinigungstücher: 32 Prozent Körperpflegetücher: 15 Prozent Toilettenpapier: 11 Prozent. Der Verbrauch an Feuchttüchern hat sich nach Angaben der Deutschen Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall (DWA) bundesweit binnen von zehn Jahren verzehnfacht. Gleichzeitig sinkt der Wasserverbrauch. Ergebnis: Das Verstopfungs-Risiko steigt.

16 Pumpen gibt es im Stadtgebiet. „Wir arbeiten in dem Kanalsystem ja so weit möglich mit einem natürlichen Gefälle Richtung Kläranlage, aber da, wo es nicht anders geht, muss das Wasser bergauf gepumpt werden“, erklärt Goeblet. In diesen Pumpen sammeln sich dann die Tücher.

Die Folge: Die Pumpe streikt und es besteht Rückstaugefahr, weil das Abwasser aus dem Sammelschacht nicht mehr bergauf gepumpt wird. Die Folge: Bei den Werken wird Alarm ausgelöst. Früh morgens, spät in der Nacht, sonntags wie werk- und feiertags. „Vier bis acht Mal im Monat rücken unsere Leute dann aus, um die Pumpen zu säubern“, sagt Goeblet. Doch zuvor müsse der Entsorgungsbetrieb François erstmal das Wasser abpumpen. Erst dann kann die Mechanik auseinandergebaut, gereinigt, durchgespült und wieder eingebaut werden. „Alles in allem“, sagt Goeblet, „sind damit zwei Mann einen Tag beschäftigt.“

Das ist nicht nur unnötig, sondern kostet auch richtig Geld. Je nach Aufwand etwa 1500 bis 2000 Euro pro Einsatz, schätzt der Stadtwerke-Chef. Macht bei vier bis acht Einsätzen im Monat um die 100 000 Euro im Jahr. Tendenz steigend. Geld, das im Haushalt der Werke nicht irgendwo übrig ist. Das bedeutet: Wenn es so weiter geht, müssen diese Kosten irgendwann durch steigende Abwassergebühren aufgefangen werden. Dabei könnte es so einfach sein.

„Wer solche Tücher benutzt, kann die doch in einen Kosmetikeimer werfen“, sagt Goeblet. Was ihn aufregt ist die Einstellung, dass für einige Menschen offenbar alles, was nach Betätigung der Klospülung aus den Augen verschwindet, auch verschwunden ist: „Diese Tücher sind unkaputtbar. Selbst wenn auf einigen Fabrikaten ‚flushable’ draufsteht. Keine Sorte davon ist ‚wegspülbar’.“ Anders als Toilettenpapier lösen sich die völlig anders konzipierten Feuchttücher eben nicht bei Kontakt mit Wasser auf.

Das Problem mit der steigenden Verbreitung hat natürlich nicht nur die Stadt Bitburg. Auch in Arzfeld schlug die Verbandsgemeinde bereits Alarm, weil Feuchttücher die Pumpen verstopfen. „Deutschlandweit wie auch in den Nachbarländern nimmt das Ganze Ausmaße an, die nicht mehr tragbar sind“, sagt Goeblet.