TV-Serie Baumgeschichte(n) : Fast 400 Jahre alt und voller Energie — Die Starkeiche in Merlscheid

Merlscheid In unserer Serie „Baumgeschichte(n)“ stellen wir heute ein Naturdenkmal vor, das zwar hohl ist, aber voller Leben steckt.

(utz) Sie ist hohl, sehr alt und dennoch voller Energie: die Starkeiche in Merlscheid. Denn der rund 370 Jahre alte Baum, der mitten im 38-Einwohner-Örtchen steht, liegt den Bürgern am Herzen. Und wird daher gut gepflegt.

Beim zweiten Mal, in den 1990er Jahren, habe man den Beton wieder aufwändig entfernt und den Hohlraum mit Eisenstreben versehen. Zudem habe man den Boden an einigen Stellen aufgebohrt und mit Dünger angereichert. Beides, so Thiex, haben wohl dazu beigetragen, das eingetragene Naturdenkmal gesund zu erhalten. „Seitdem blüht und gedeiht die Eiche jedes Jahr, als sei nie etwas gewesen“, sagt Thiex.

Ob mit Leerraum oder nicht: Die Eiche entwickelt im Sommer ein imposantes grünes Blätterdach. Kein Wunder bei einem Kronendurchmesser von 18 Metern. Thiex freut sich immer wieder darauf. Er glaubt, dass von dem Gewächs eine starke Energie ausgeht. Manch einer, der mit den Armen den Stamm umfasse (was nicht komplett geht bei einem Umfang von 4,40 Metern in Brusthöhe), könne das spüren.

Wer nicht daran glaubt, kann sich aber zumindest an der Schönheit des Denkmals erfreuen. Oder aber an der Legendenbildung rund um die Pflanze, die um 1650 als Keimling das Licht der Welt erblickte, teilnehmen. Erzählt wird sich zumindest die Geschichte, dass sich vor langer Zeit ein Merlscheider bei einer kriegerischen Auseinandersetzung über Tage in dem hohlen Baum vor Angreifern versteckt gehalten und so überlebt habe. Ob die Geschichte wahr ist, weiß man nicht. Wahr ist aber: Die Eiche war und ist den Merlscheidern wichtig.