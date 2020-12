Aktion : Die Sternsinger kommen – mit Segen und Maske

Bitburg (red) Die Sternsinger sind am 9. und 10. Januar 2021 in der Pfarreiengemeinschaft Bitburg unterwegs – diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnungen.

Das Vorbereitungsteam der Gemeinde hat ein Hygienekonzept erstellt, die Abläufe sind an die geltenden Corona-Regeln angepasst. So werden die Sternsinger keine Privaträume betreten.

Wenn die Sternsingergruppen zuhause niemanden antreffen, legen sie am Schriftenstand in allen Kirchen – auch in den Filialgemeinden in unserer Pfarreiengemeinschaft – die Segensaufkleber ab.