Ormont/Roth Müll entsorgen in freier Natur: Das ist für manche Menschen ein einfaches Mittel, um unliebsame Dinge loszuwerden. Ein Beispiel aus dem Prümer Forst.

Arbeit und Kosten blieben in jedem Fall beim Besitzer. Im Fall der Altreifen handelt es sich um Staatswald, also um Wald, der sich im rheinland-pfälzischen Landesbesitz befindet. Und dafür ist das Forstamt als Landesbehörde zuständig. Wind: „Eine Anweisung, wann und ob die Reifen weggeräumt werden müssen, gibt es zwar nicht. Aber die stören schon sehr, und wir sehen uns da auch für zuständig.“ Daher müssten sie weg.

Reifenhändler Stefan Maselter aus Prüm hat angeboten, die Reifen für die Behörde zu entsorgen: „Das Forstamt ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob sie mir die Reifen bringen könnten.“ Das Ganze habe sich dann aber etwas verzögert – wegen Platzproblemen. „Wir lagern die Reifen direkt in einem Container, der dann zum Recycling an die Firma AGWR in Jünkerath geschickt wird“, sagt Maselter. Dort werden sie laut der Internetseite des Unternehmens so nachhaltig wie möglich entweder erneuert, verbrannt oder geschreddert, um zu Gummigranulat oder -mehl weiterverarbeitet zu werden.