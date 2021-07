Kultur : Die Stompers zeigen Mitgefühl – und sie kommen!

Bitburg (red) Die Sugar Foot Stompers sind fest gebucht. Sie sollen am Mittwoch, 21. Juli, ab 19 Uhr beim Summerjazz im Bedagarten spielen. Doch vor einigen Tagen erreicht auch sie die Nachricht von der Flutkatastrophe in der Eifel.

Bandmitglied Heiner Krause setzt sich an seinen Rechner, schreibt eine Mail an Rolf Mrotzek vom Jazz Club Eifel: „Wir sind vorbereitet und freuen sich sehr auf den Auftritt bei euch am Mittwoch. Einige Kollegen in der Band fragen sich, ob das von euch aus angesichts des Hochwasser auch so passt. Bitte gib mir doch eine kurze Einschätzung, ob es angemessen ist, gute Laune zu verbreiten, wenn ein paar Dörfer weiter katastrophale Zustände herrschen ... Ich fände es ein wichtiges Zeichen, Hoffnung zu bringen.“ Die Band habe an Ostern 2006 die verheerende Situation in New Orleans nach ,Katharina’ miterlebt — aber auch gesehen, wie wieder aufgebaut und musiziert worden sei.