Kaputte Straßen in der Eifel : Im Tal der 1000 Schlaglöcher

Auw an der Kyll Die Sanierung der L 2, die durch Auw/Kyll führt, wird schwieriger als gedacht. Baubeginn soll erst im Jahr 2021 sein. Ein marodes Stück der Rumpelpiste wird dabei nicht angepackt: die Höhenstrecke Richtung B 51.

Vom Berg über Auw an der Kyll kann man ein Postkartenmotiv einfangen. Ein schmaler Kirchturm und spitze Häuschen ragen aus dem Tal hervor. Die Kyll rauscht an Sandsteinfelsen vorbei, die aus grünen Hügeln wachsen. Das einzige Problem: Wer das Panorama genießen will, muss seine Stoßdämpfer auf eine harte Probe stellen. Denn die Landesstraße 2, die durch den Ort in der Verbandsgemeinde (VG) Speicher und aus ihm hinausführt, ist ein Flickenteppich von Asphaltschichten.