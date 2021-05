Weniger Anmeldungen wegen Corona-Pandemie : Nachfrage bei Tagespflege in Neuerburg noch verhalten

Die angehende Pflegedienstleiterin Ronja Fisch (links) und Ulrike Haab, Bereichsleiterin Soziale Dienste/Wohlfahrt beim DRK freuen sich, dass das Interesse an der Tagespflege in Neuerburg wächst. Foto: TV/Nora John

Neuerburg Wegen der Pandemie trauen sich Angehörige und Senioren zum Teil nicht, das Angebot von „Sching Zeijt“ wahrzunehmen. Doch es gibt Hoffnung auf Besserung.

Es sind an diesem Vormittag nur wenige Senioren, die um einen Tisch in der Tagespflege „Sching Zeijt“ in Neuerburg sitzen. Nicht alle der 18 Plätze sind hier derzeit belegt. Das liegt, wie Ulrike Haab, Bereichsleiterin Soziale Dienste/Wohlfahrt beim Roten Kreuz sagt, wie so vieles auch an der Corona-Pandemie. Obwohl die Einrichtung dank eines guten Hygienkonzepts beim zweiten Lockdown im Herbst nicht mehr schließen musste, sei die Nachfrage bisher noch verhalten, sagt Ulrike Haab. „Die Leute haben Ängste“, ergänzt sie. Obwohl es hier noch zu keiner einzigen Infektion gekommen ist. Allerdings bekomme man jetzt wieder zunehmend Nachfragen von bereits geimpften Menschen. Diesen soll jetzt auch ein geändertes angepasstes Angebot gemacht werden. Zum Beispiel gibt es künftig einmal im Monat einen Männerstammtisch.