Historische Wanderung : Mit dem Postreiter unterwegs

Postreiter Wanderung in Arzfeld. Foto: Trierischer Volksfreund/Josef Freichels

Arzfeld (red) Die Tourist-Information Arzfeld bietet eine geschichtliche Wanderung auf alten Postwegen an. Die Teilnehmer erleben eine Reise eines Thurn & Taxis-Postreiters, der einmal unter die Räuber fiel.

Eine historisch-humoristische Wanderung aus der Postgeschichte des Islek. Die Wanderung führt von Arzfeld nach Irrhausen und ist etwa acht Kilometer lang. Dauer ungefähr vier Stunden. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Sportplatz in Arzfeld. Termine sind sonntags, am 21. Juli, 4. August und 25. August. Anmeldung unter Telefon 06550/961080.