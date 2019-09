Brückenbau : Die Verbindung ist wieder da

BETTINGEN Mithilfe eines Schwertlastkrans wurden am Samstag die vier Träger der neuen Prümbrücke in Bettingen installiert. Rund 1,5 Millionen Euro kostet das Bauwerk.

Die Dimension des Vorhabens kündigt sich bereits am Freitag an. Mit zwei Kranwagen und weiteren Tiefladern rückt das auf Schwerlastarbeiten spezialisierte Unternehmen aus Trier an, um alles vorzubereiten. Der eine Kran wird lediglich für die standsichere Positionierung des anderen Kranwagens benötigt. Am Tag darauf beginnt dann die eigentliche Arbeit.