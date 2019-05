Gefallene Soldaten bekommen endlich Ruhestätte auf Kolmeshöh : Die vergessenen 32

Bitburg Die Stadt will die gestohlenen Grabplatten auf dem Friedhof Kolmeshöh nun doch ersetzen. Warum darauf 32 Namen mehr stehen werden als zuvor.

Der Krieg ist verloren im Winter 1944. Die Deutschen wissen es nur noch nicht. Im Westen treiben die Alliierten die Wehrmacht zurück an den Westwall. Nachschub bekommen die US-Truppen vom Hafen Antwerpen.

Also will Hitler die belgische Stadt einnehmen. Die sogenannte Ardennenoffensive ist ein letzter Versuch, das Blatt zu wenden. Beim letztlich erfolglosen Versuch, die Oberhand an der Westfront zu gewinnen, sterben auf beiden Seiten mehr als 155 000 Menschen.