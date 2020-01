Bitburg-Prüm Michael Billens Ankündigung, sich aus der Landespolitik zurückzuziehen, hat überrascht. Wie sieht es nun mit den anderen Landtagsabgeordneten aus den beiden Eifelkreisen aus? Ist bis zur Wahl 2021 mit weiteren Überraschungen zu rechnen?

Fangen wir mit Astrid Schmitt (60) an - Ladies first. Sie weilt zurzeit gar nicht in der Eifel, sondern in Burkina Faso, wo sie mit dem Ältestenrat des Landtags in dem afrikanischen Land mit einer Stunde Zeitverschiebung unterwegs ist. Die Verbindung nach Burkina Faso ist zwar nicht so ganz gut, aber doch gut genug, um die entscheidende Frage stellen zu können, nämlich ob sie wieder kandidiert?