Nächste Bankenhochzeit in der Eifel : Raiffeisenbank Irrel und Volksbank Eifel wollen fusionieren

In der Eifel steht die nächste Bankenhochzeit an. Foto: klaus kimmling (kik), klaus kimm

Bitburg/Irrel Zwei, die sich trauen: Die Volksbank Eifel und die Raiffeisenbank Irrel haben Fusions-Absichten. Das bestätigen die Vorstände auf TV-Anfrage. Das kommt überraschend. Aber nun scheint die Zeit offenbar reif.

Warum man nun doch in den Ehehafen steuern will? Dazu wird heute Raiba-Vorstand Werner Kemmer bei einer Pressekonferenz Stellung beziehen. Sicher aber ist: Die Raiba will. „Es besteht eine Fusions-Absicht der beiden Banken, vertreten durch Vorstand und Aufsichtsrat“, bestätigt Volksbank-Vorstand Andreas Theis auf TV-Anfrage. Keine Frage: In der Volksbank hat die Raiba Irrel einen starken Partner gefunden.