Infrastruktur und Verkehr : Prüm-Brücke: Vollsperrung in Bettingen dauert bis Ende April

Prüm-Brücke: Vollsperrung in Bettingen dauert bis Ende April

Die Arbeiten an der neuen Brücke bei Bettingen dauern noch an. Foto: TV/Maria Adrian

Bettingen Um die Abdichtung für das neue Bauwerk aufbringen zu können, müssen ein paar günstige Faktoren zusammenkommen.

(ma) Die Verkehrsfreigabe für das 1.5 Millionen teure Brückenbauwerk in Bettingen wird sich noch hinziehen. Die Sperrung dauert jedenfalls noch bis Ende April, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitgeteilt hat.

Es geht zwar vorwärts in Richtung Fertigstellung. Dennoch: Eine Abdichtung für die neue Prüm-Brücke kann nur unter günstigen Witterungsbedingungen aufgebracht werden. „Dafür muss es trocken sein und der Beton selbst muss eine gewissen Temperatur aufweisen ebenso die Luft an sich“, erklärt Viola Herrmann von der Bauabteilung des Landesbetriebs Mobiltät. in Gerolstein auf TV-Anfrage.