Die Wallfahrtskirche St. Marien

Die Kirche in Weidingen hat eine lange Geschichte: Laut Überlieferung soll bis zum Jahr 730 an der Stelle der heutigen Kirche ein Tempel der nordischen Göttin Frena gestanden haben. Diesen soll der heilige Willibrord in ein katholisches Gotteshaus umgewandelt haben. Es zerfiel aber im Laufe der Jahrhunderte. Schließlich habe das Muttergottesbild, so die Überlieferung, verlassen in einem Weidenstrauch gestanden. Daraus soll auch der Ortsname Weidingen hergeleitet worden sein. Um 1200 soll dann die erste Wallfahrtskirche erbaut worden sein, von der ein Teil noch heute steht. In einem Teil der heutigen Kirche wurde bei der Sanierung ein Sandstein mit der Jahreszahl 1141 entdeckt. Die Kirche wurde in den kommenden Jahrhunderten mehrfach erweitert und verändert.

Einige wundersame Dinge sind überliefert. So stand Bettingen 1945 unter strakem Beschuss. Die Bettinger beteten, so berichtet Inge Kreutz in ihrem Buch „Beim Credo fielen die Bomben“, um Gottes Hilfe und versprachen schließlich, nach Weidingen zu pilgern. Danach, so berichten Zeitzeugen, sei bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges kein Bettinger mehr im Ort durch Beschuss verletzt worden. Die Wallfahrt existiert bis heute. Die Zeitzeugenberichte können im Buch von Inge Kreutz nachgelesen werden.

Ein weiteres bemerkenswertes Ereignis: In den 1930er oder 1940er Jahren. Damals betete ein Mann die Mutter Gottes an und bat sie um Hilfe in der Not. Ihm drohte wegen einer Verletzung oder Erkrankung der Verlust eines Beines. Das geschah nicht. Als Dankesgabe brachte er ein Bein aus Marmor in die Kirche, wo es bis heute hinter dem Marien-Altar steht.

Über Spenden für die Sanierung freut sich die Katholische Kirchengemeinde Weidingen bei der Kreissparkasse Bitburg-Prüm, IBAN DE08 5865 0030 0000 1916 19, BIC ‎MALADE51BIT. Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt.Die Besichtigung der Kirche ist nach Anmeldung bei Matthias Moos, Hauptstraße 9, Telefon 06527/574, möglich.