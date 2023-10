Kunst Künstler gestalten Hauswand in Welchenhausen

Welchenhausen · In Welchenhausen gibt es einen neuen Hingucker. Klaus Klinger, künstlerischer Leiter der Düsseldorfer Künstlervereinigung Farbfieber, hat zusammen mit der polnischen Künstlerin Justuh, parallel zu einer Ausstellung in der Wartehalle, erstmalig ein Wandbild in der Eifel realisiert.

11.10.2023, 16:23 Uhr

Der künstlerische Leiter des Vereins Farbfieber, Klaus Klinger, hat zusammen mit der polnischen Künstlerin Justuh, parallel zu einer Ausstellung in der Wartehalle, erstmalig ein Wandbild in der Eifel realisiert. Foto: Leonie Simons