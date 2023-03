Wie klimafreundlich Skifahren ist Mehr grün als weiß auf den Pisten: Lohnt sich der Wintersport in der Eifel?

Rodeln und Skifahren wird bei den wärmer werdenden Wintern immer schwieriger. Sogar die großen Skigebiete in den Alpen, Österreich und der Schweiz müssen länger pausieren oder beginnen mit der Saison später, weil bei plus zehn Grad die Pisten mehr grün als weiß sind. Doch wie sieht es eigentlich in den kleinen Skigebieten vor der Haustür aus? 14 Kilometer von Prüm entfernt befindet sich eines der beliebtesten Wintersportgelände der Eifel, der „Schwarze Mann“, mit 697 Metern die höchste Erhebung auf dem Schneifelrücken. Abfahrtspisten, Schlepplifte und eine Rodelbahn locken Besucher von überall her. Für Langläufer sind Loipen vorhanden. Wanderer finden viele ausgezeichnete Wege.