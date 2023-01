Der Energiekrise getrotzt : Warum die Eishalle in Bitburg die zweitbeste in ganz Deutschland ist

Foto: Andreas Conrad 11 Bilder Die Eissporthalle in Bitburg

Bitburg Die Eissporthalle Bitburg ist die zweitbeste in Deutschland – so steht es jedenfalls in der Rangliste eines großen Internetportals. Was die Eishalle auszeichnet und wie die Betreiber der Energiekrise trotzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Conrad

„Vorsicht, ich komme“, ruft ein Kind seiner Mutter zu und fährt mit breitem Lächeln im Gesicht über die Eisfläche. Auf der anderen Seite übt ein Mädchen grazile Tanzbewegungen in Schlittschuhen. Vor allem Kinder mit Eltern sind heute in der Eishalle zu sehen. Diesen Eindruck bestätigt Betriebsleiter Marco Brück: „Bei Familien und Schulklassen sind wir besonders beliebt.“

Lesen Sie auch 40 Jahre Eissporthalle : Eishalle Bitburg bereitet sich auf großes Jubiläum vor – Warum man trotz Energiekrise optimistisch bleibt

Eissporthalle wurde auf der Plattform tavelcircus ausgezeichnet

Die Eissporthalle Bitburg hatte kürzlich gleich doppelt Grund zum Feiern. Zum einen war da der 40. Geburtstag. Und zum anderen landete sie in einem großen Ranking auf Platz zwei der deutschen Eishallen. Die Plattform tavelcircus.de wertete unterschiedliche Faktoren wie Beliebtheit und Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Bonuspunkte gab es beispielsweise für die Gastronomie und Sonderveranstaltungen.

„Ich habe davon erst durch einen Kollegen aus Aachen erfahren“, sagt Brück. Es sei eine schöne Anerkennung für die Arbeit, die er und sein Team täglich leisten. Gerade jetzt freue er sich besonders darüber. Denn zu Saisonstart war die Eishalle mit einem Problem konfrontiert.

Extra Bitburgs erste Demo der Nachkriegszeit Die Eissporthalle Bitburg konnte kürzlich ihren 40. Geburtstag feiern. Doch schon vor ihrem Bau gab es viele Schlittschuhbegeisterte und einen Eissportverein in der Stadt. Der organisierte damals Busfahrten zur Eishalle im luxemburgischen Beaufort, um dem Hobby nachzugehen. Hunderte junge Menschen nahmen das Angebot wahr. Und genau diese Menschen machten auch den Bau der Eissporthalle in Bitburg erst möglich. Mehr als 800 Demonstranten zogen vor mehr als 42 Jahren am 22. November 1980 in einem Schweigemarsch durch die Stadt, um dafür zu kämpfen. Es war Bitburgs erste Demo der Nachkriegszeit. Und schon damals entstand die Idee, die Brauerei könnte die Kälte für die Eishalle liefern. Eine Kooperation, die bis heute besteht. Für vier Millionen Mark wurde das Bauprojekt schließlich umgesetzt.

Wie die Eissporthalle Bitburg die Energiekrise bewältigte

„Die Energiekrise war ein großes Thema“, sagt Brück. Doch man war gut vorbereitet. Mit einer speziellen Sprühtechnik, mit der das Eis in diesem Jahr aufgetragen wird, ließ sich der Energieverbrauch senken. Außerdem lobt Brück die Zusammenarbeit mit der benachbarten Bitburger Braugruppe. Von ihr bezieht die Eishalle das für die Kühlung wichtige Ammoniak. „Die Braugruppe kommt uns mit den Preisen entgegen“, sagt Brück. Dadurch seien die Mehrkosten geringer ausgefallen als zunächst befürchtet.

Dennoch musste die Eishalle aufgrund der Inflation wie viele andere Betriebe auch die Preise erhöhen. Rund 15 bis 20 Prozent ist der Eintritt teurer geworden. Bis auf ein paar Google-Bewertungen habe es aber kaum negative Rückmeldungen deshalb gegeben. Die Besucherzahlen seien sogar gestiegen und jetzt über dem Vor-Corona-Niveau.

„Für Schulklassen haben wir die Preise aber mit Absicht nicht angehoben“, betont Brück. In diesem Jahr seien mehr Schulen als je zuvor in der Eissporthalle zu Besuch. „Die kommen sogar aus Luxemburg und Belgien.“ Dadurch würden manchmal bis zu 400 Besucher bereits am Vormittag zum Schlittschuhfahren kommen. „Und das unter der Woche“, ergänzt der Betriebsleiter.

Wann findet die Disco Eiskalt in der Eissporthalle Bitburg statt

Und an den Wochenenden wird die Eisfläche erst richtig voll. Jeden Samstag ab 18 Uhr findet in der Eissporthalle die „Disco Eiskalt“ satt. Zwei DJs beschallen die Besucher vor Ort mit Musik. „Dann stehen die Leute über den ganzen Parkplatz in der Schlange“, erzählt Brück. Die meisten Partybesucher seien Teenager, weshalb es auch keinen Alkohol gibt. „Manchmal kommen aber auch Studentengruppen oder Junggesellenabschiede her.“ Die DJs würden die Musik immer an das Publikum anpassen.

Warum ist die Eissporthalle Bitburg so beliebt

Brück glaubt, die Eissporthalle Bitburg sei so beliebt, weil er und sein Team ein familiäres Verhältnis zu den Kunden pflegen. „Wir haben viel Stammpublikum. Da wird sich auch geduzt.“ Und wenn etwas doch mal missfällt? Die Mitarbeiter nehmen Kritik gerne entgegen, solange sie konstruktiv geäußert wird. „Und am liebsten persönlich, dann können wir direkt reagieren“, sagt Brück.

Auch Bürgermeister Joachim Kandels freut sich über die Auszeichnung der Eishalle. „Das zeigt, dass es sich lohnt, hier weiter in die Zukunft zu investieren“, sagte er dem TV. „Die Bitburger Halle ist einzigartig in der ganzen Region und mit ihrem Angebot für Jung und Alt ein Gewinn für die Sportstadt Bitburg.“ Kandels hebt den guten Service hervor und lobt das motivierte Personal.