Blaulicht : Dieb stiehlt Geldbörse auf Prümer Parkplatz

Prüm Die Polizeiinspektion Prüm sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie am Montag, 20.Januar, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Bahnhofstraße eine Frau bestohlen wurde. Vermutlich sei der Frau gegen 12.15 Uhr während des Einladens ihrer Einkäufe in ihr Auto die Geldbörse entwendet worden.Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.