Diebe brechen in Gaststätte ein : Diebe brechen in Gaststätte ein

Bitburg Mit Bargeld in vierstelliger Höhe sind Täter am frühen Mittwochmorgen nach einem Einbruch in eine Bitburger Gaststätte geflüchtet. Durch ein Fenster im Erdgeschoss gelangten die Täter gegen 4 Uhr in die Kneipe Ecke Hauptstraße/Borenweg, wo sie zwei Geldspielautomaten knackten.

Während sie zugange waren, wurde die Alarm­anlage ausgelöst. Dennoch gelang den Einbrechern die Flucht, bevor die Polizei eintraf.