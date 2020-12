Jugend : Wichtel malen und gewinnen

Bollendorf (red) Die digitale Adventszeit beim Jugendzentrum ZAK in Bollendorf geht in die letzte Runde. Ab dem 20. Dezember ist Malen angesagt. Dabei soll ein Wichtel nach Anmeldung gemalt, das Ergebnis fotografiert und bis 28. Dezember an zuhause-aktiv-kreativ@jugendzentrum-bollendorf.de geschickt werden.

