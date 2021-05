Ehrenamt : Digitale Fortbildungen für Vereine

Bitburg (red) Die Freiwilligen- und Ehrenamtsagentur der Stadt Bitburg unterstützt Vereine auf ihrem Weg in die Digitalisierung. Zusammen mit der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei Mainz und mit medien+bildung.com gibt es in den nächsten Monaten Online-Fortbildungen und digitale Vernetzungsmöglichkeiten.

Künftig finden jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr digitale Fortbildungen zum ehrenamtlichen Engagement statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf der Online-Plattform https://wir-tun-was.rlp.de/de gelangt man am Veranstaltungstag über einen Link in den digitalen Kursraum.